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"Югра" подала документы для участия в чемпионате ВХЛ

Спорт
5 апреля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В конце марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о том, что "Югра" и тольяттинская "Лада" не примут участия в чемпионате сезона-2018/19

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ТАСС, 5 апреля. Ханты-мансийская "Югра" предоставила Федерации хоккея России (ФХР) документы для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

"После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске клуба к участию в чемпионате", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о том, что "Югра" и тольяттинская "Лада" не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате.

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и дважды выходила в плей-офф. В регулярном чемпионате нынешнего сезона команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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