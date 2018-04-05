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Рублев сыграет с Новаком в стартовом матче первого дня Кубка Дэвиса

Спорт
5 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА 5 апреля., /ТАСС

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-7 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках"

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС /. Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с австрийцем Деннисом Новаком в первом матче второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Москве.

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Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-7 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках", победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Помимо Рублева сборную России представят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

После встречи Рублев - Новак состоится матч Медведев - Себастьян Офнер. Во второй игровой день, 7 апреля, пройдет парная встреча Донской/Хачанов - Юрген Мельцер/Филипп Освальд и два одиночных матча: Рублев - Офнер и Медведев - Новак.

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е, Медведев - 52-е, Донской - 88-е, Сафиуллин - 482-е. Самым возрастным спортсменом в команде является 27-летний Донской, Рублеву - 20 лет, Хачанову - 21, Медведеву - 22, Сафиуллину - 20.

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон. Сборные России и Австрии во второй раз в истории сыграют в Кубке Дэвиса. Впервые команды встретились в 2012 году в Вене в матче первого раунда Мировой группы, австрийцы одержали победу со счетом 3-2.

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