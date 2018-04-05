Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Рейнджерс" Бучневич планирует сыграть на чемпионате мира

Спорт
5 апреля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее нападающий за национальную команду играл только на этапах Евротура

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Бучневич

Павел Бучневич

© AP Photo/Rick Scuteri

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич планирует принять участие в предстоящем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Зоркин.

"Рейнджерс" в текущем сезоне не сумел попасть в плей-офф НХЛ. Команде в регулярном чемпионате осталось провести два матча, регулярный сезон заканчивается в ночь на 9 апреля.

"Он планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера. В сферу интересов сборной он попадает", - сказал Зоркин.

Ранее Бучневич за национальную команду играл только на этапах Евротура. Он является серебряным (2015) и бронзовым (2014) призер молодежного чемпионата мира. В 2013 году был выбран "Рейнджерс" в третьем раунде драфта НХЛ под общим 75-м номером, за клуб он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне в 72 матчах он набрал 43 очка (14 шайб + 29 передач), занимая четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России сыграет в группе А в датской столице с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости