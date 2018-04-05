Австрийских теннисистов не удивил выбор россиян в одиночных матчах Кубка Дэвиса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сборную Австрии по теннису не удивил выбор капитана команды России Шамиля Тарпищева в пользу Андрея Рублева и Даниила Медведева в одиночных матчах второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса. Об этом во время пресс-конференции рассказал капитан австрийской сборной Штефан Кубек.

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6-7 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках", победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Национальную команду в одиночных матчах представят Рублев и Медведев. В четверг прошла жеребьевка встреч.

"Я не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны россиян. У них широкий выбор, думаю, что выбор пал на более свежих игроков. Мы провели первую тренировку на этом покрытии во вторник. Игроки готовы, корт вполне себе нормальный", - сказал Кубек.

"На бумаге россияне выглядят фаворитами, поэтому формат из трех сетов для нас более приемлем и дает нам больше шансов", - добавил капитан австрийской команды.