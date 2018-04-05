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Хоккейный клуб "Торпедо" продлил контракт с вратарем Галимовым

Спорт
5 апреля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Новое соглашение с игроком будет действовать еще один сезон

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ТАСС, 5 апреля. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал новое соглашение с вратарем Станиславом Галимовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон. Также на один сезон продлено соглашение с нападающим Данилом Веряевым.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги голкипер провел за "Торпедо" 33 матча, в его активе семь игр "на ноль". В регулярном чемпионате его коэффициент надежности составил 2,13, процент отраженных бросков - 91,7. Веряев провел 37 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

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