Олимпийцам - военнослужащим Росгвардии присвоены очередные звания

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил очередные воинские звания российским олимпийцам - участникам Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

"Для всех нас это была не простая Олимпиада, а борьба за призы завязалась задолго до самих соревнований и вдалеке от границ стадионов. Запредельный накал околоспортивных страстей, мучительные ожидания решений об участии в стартах, переживания за коллег, которым не удалось пройти через сито санкций и искусственных ограничений, - однако, вы выстояли, проявили характер и волю к победе, доказали превосходство отечественного спорта и подтвердили высокое звание российского спортсмена", - сказал Золотов.

Он отметил, что получение каждой медали отзывалось гордостью в сердцах миллионов болельщиков. "Вы подарили нам не только радость побед, но и сохранили в нас уверенность в чистоте спорта, укрепили веру в его светлые идеалы", - подчеркнул Золотов.

Как передает корреспондент ТАСС, на торжественной церемонии чествования олимпийцев - военнослужащих Росгвардии Золотов присвоил им очередные воинские звания, вручил погоны, а также ведомственные награды и подарки.

Так, за высокие спортивные результаты воинское звание "младший лейтенант" присвоено лыжнику Александру Большунову, "прапорщик" - фристайлисту Сергею Ридзику, "младший сержант" - лыжнику Денису Спицову. Досрочно очередные воинские звания "старший лейтенант" и "прапорщик" присвоены шорт-трекисту Семену Елистратову и лыжнику Алексею Червоткину. Большунов, Червоткин и Спицов были удостоены медали "За проявленную доблесть". Елистратов, керлингистка Анастасия Брызгалова и Ридзик награждены медалью "За боевое содружество", прапорщикам сноубордистке Алене Заварзиной и прыгунье с трамплина Ирине Аввакумовой директор Росгвардии вручил нагрудные знаки "За отличие в службе".

Всего на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане было 16 военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. По итогам выступлений представители ведомства завоевали для сборной команды страны семь из 17 медалей.