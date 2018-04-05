ХК "Амур" ждет ответа от тренера Мартемьянова по поводу продления контракта

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" ждет ответа от главного тренера команды Андрея Мартемьянова по поводу продления соглашения и еще не вел переговоров ни с одним из кандидатов на этот пост. Об этом ТАСС сообщил вице- президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

Ранее СМИ сообщили о том, что Мартемьянов уже договорился, что по истечении нынешнего соглашения с "Амуром" в мае подпишет контракт с "Автомобилистом". В екатеринбургском клубе ТАСС сообщили, что не комментируют эту информацию.

"Пока у него [Мартемьянова] действующий контракт, мы ему сделали предложение, ждем его ответа. Когда он его даст - не знаю. Знаю, что у него есть какие-то другие переговоры, мы это и предполагали. Мы пока еще ни с кем не вели переговоров, пока надежда есть", - сказал Филиппенко.

Мартемьянов вошел в тренерский штаб "Амура" в 2016 году, в середине декабря того же года стал и. о. главного тренера после ухода Мисхата Фахрутдинова. С сезона-2017/18 работал в качестве главного тренера клуба. При нем "Амур" впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, где уступил в серии первого раунда "Ак Барсу" (1-4).