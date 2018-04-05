Главный тренер "Монако" Жардим может возглавить "Челси"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Возглавляющий футбольный клуб "Монако" португальский специалист Леонарду Жардим может сменить итальянца Антонио Конте на посту главного тренера "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Yahoo.

По информации издания, английский клуб уже начал переговоры с 43-летним португальцем. Жардим руководит "Монако" с 2014 года, действующий договор с клубом рассчитан до 2020 года, отступные за его расторжение составляют €7,5 млн. Под руководством Жардима команда в прошлом сезоне одержала победу в чемпионате Франции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Конте возглавил английский "Челси" в 2016 году и привел клуб к чемпионству в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше чемпионата Англии "Челси" находится на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от четвертого места на восемь очков. Английский клуб не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, по результатам двух встреч уступив "Барселоне" на стадии 1/8 плей-офф турнира.