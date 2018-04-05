Источник: Федоров и Клочко претендуют на пост гендиректора ФК "Динамо"

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сергей Федоров и Игорь Клочко являются кандидатами на пост генерального директора московского футбольного клуба "Динамо". Об этом ТАСС сообщили два не связанных друг с другом источника.

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности. Назначение нового гендиректора состоится 11 апреля на заседании совета директоров клуба.

"После выбора состава совета директоров будет назначен генеральный директор "Динамо": сейчас на это место претендуют Сергей Федоров и Игорь Клочко. Но с большей долей вероятности пост займет именно Федоров, потому что он имеет опыт работы в должности гендиректора", - сказал собеседник ТАСС.

После ухода Муравьева "Динамо" продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина. Официальные комментарии клуба ТАСС пока получить не удалось.

Федоров является заместителем председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", а также занимает пост генерального директора в хоккейном и ватерпольном клубах "Динамо".

Клочко с марта занимает пост управляющего финансово- имущественным блоком общества "Динамо". Ранее он работал на разных должностях в группе компаний "Норильский никель" и в государственной корпорации "Ростех".