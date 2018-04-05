Мутко надеется, что после матча "Арсенала" и ЦСКА все будут говорить только о футболе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что по итогам первого матча 1/4 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и российским ЦСКА все будут говорить о футболе, а не о политике. Об этом он рассказал журналистам.

Матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет в четверг и начнется в 22:05 мск.

"В целом надеюсь, что все-таки мы будем болеть за футбол, и наших там около 500 болельщиков поехало. Хочется, конечно, надеяться, что все пройдет на хорошем уровне: все- таки будем все увлечены футболом, обсуждать игру и не более того, - сказал Мутко. - Клуб со всеми, кто поехал, провел определенную работу, все все знают".

Мутко сожалеет, что правоохранительные органы России и Великобритании не могут сейчас обмениваться опытом. "Есть специальные службы: они взаимодействуют, обмениваются какими-то списками, информацией, которая есть у нас и у них. Это все дает возможность предотвращать какие-то провокации, беспорядки. А сейчас, конечно, с Великобританией этого нет", - отметил он.

"Обычно если едет какая-то большая группа болельщиков, то есть специальные офицеры, работник с болельщиками внутри страны. Они также выезжают туда, взаимодействуют. Но когда люди обрывают какие-то связи - в чьих это интересах, непонятно. Если бы вместе мы готовили, я не видел бы никаких проблем", - добавил Мутко.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее британское правительство выступило с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинило Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.