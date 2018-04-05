Россия заинтересована в проведении этапа гоночной серии "Формула-Е"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть вопрос проведения в Сочи этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е". Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Россия принимала этап "Формулы-Е" в сезоне-2014/15, гонка проходила в Москве.

"В Москве уже была "Формула-Е" - вокруг Кремля, - сказал Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Мы готовы рассмотреть снова этот вопрос. Обсуждали его с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом и предложили провести этап на "Сочи Автодроме". Он отвечает стандартам "Формулы-Е" - встроен в городскую инфраструктуру".

"Рассматривался вопрос по проведению этапа и в Санкт-Петербурге, - продолжил Козак. - Вопрос обсуждается. Мы заинтересованы. Надеюсь, и здесь "Росгонки" (промоутерская компания, организующая Гран-при России "Формулы-1" в Сочи - прим. ТАСС) смогут успешно организовать этап".

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован FIA. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионами гоночной серии становились бразильцы Нельсон Пике-младший и Лукас ди Грасси, швейцарец Себастьян Буэми, ранее выступавшие в "Формуле-1".