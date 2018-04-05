Готовность спортивных объектов Универсиады в Красноярске составляет 50-70%

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивные объекты Всемирных студенческих игр 2019 года в Красноярске готовы на 50-70%. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.

XXIX зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом, шорт-треке.

"Применительно к спортивным объектам у нас достаточно высокая готовность - не менее 50-70%. Основные строительно-монтажные работы завершаются, ряд объектов уже полностью готов и эксплуатируется, на ряде объектов ведутся отделочные работы, а летом будет проведено благоустройство", - сказал Усс.

Что касается городской инфраструктуры, то активная фаза ее подготовки начинается только этой весной. "Я не берусь комментировать, почему эта работа не велась так активно раньше, но это факт. Именно поэтому мы и обратились за поддержкой к президенту, и он принял решение о выделении дополнительного финансирования на эти работы", - заметил врио губернатора.

В работу по благоустройству города, его особо значимых объектов включились крупные финансово-промышленные группы. "С удовлетворением могу констатировать, что у этих компаний появился соревновательный эффект, каждая из них хочет сделать как можно лучше", - сказал он.

По словам Усса, летом в Красноярске будут отремонтированы дороги, фасады домов на протокольных маршрутах. "Но оценить степень готовности города невозможно, потому что нет конкретной отсечки, достигнув которой, мы можем сказать, что сделали все на сто процентов. Скорее всего, можно говорить о степени выполнения наших планов. Надеюсь, что их нам удастся выполнить к концу августа и Красноярск будет достойно выглядеть для приема гостей", - сказал собеседник агентства.

"Мы рассматриваем Универсиаду как стимул для того, чтобы сделать город и качество жизни в нем другим. В этом смысле Универсиада для нас - не финиш, а старт", - подчеркнул он.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.