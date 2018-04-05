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Трибуна имени гонщика "Уильямса" Сироткина появится на "Сочи Автодроме"

Спорт
5 апреля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Две другие трибуны носят имена Виталия Петрова и Даниила Квята

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA-EFE

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Одна из трибун "Сочи Автодрома", на котором проходит российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", будет названа именем пилота команды "Уильямс" Сергея Сироткина. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор промоутерской компании "Росгонки", организующей этап, Алексей Титов.

"С этого года трибуна Т1 будет названа в честь Сергея Сироткина", - сказал Титов.

Трибуны Т2 и Т3 носят имена Виталия Петрова (первый российский пилот "Формулы-1") и Даниила Квята (выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год) соответственно.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" на первом этапе текущего сезона в Австралии, где не смог добраться до финиша из-за технических проблем.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

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