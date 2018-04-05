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Австралийские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4x100м вольным стилем

Спорт
5 апреля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Спортсменки из Австралии показали результат 3 минуты 30,05 секунды

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Женская сборная Австралии по плаванию обновила мировой рекорд в эстафете 4x100 м вольным стилем на Играх Содружества, которые проходят в Австралии.

Австралийки показали результат 3 минуты 30,05 секунды. В составе австралийской команды выступали Саяна Джэк, Бронте Кэмпбелл, Эмма Маккеон, Кэйт Кэмпбелл. Предыдущее достижение также принадлежало сборной Австралии (3.30,65) и было установлено на Олимпийских играх 2016 года.

Второе место заняла сборная Канады (3.33,92). Третьей стала команда Англии (3.38,40).

В Играх Содружества принимают участие свыше 6 тысяч спортсменов из 71 страны и территории, в прошлом входивших в Британскую империю, а ныне образующих межгосударственное объединение суверенных государств Содружества. С 5 по 15 апреля будет разыграно в общей сложности 275 комплектов наград в 19 видах спорта.

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