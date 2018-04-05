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Гарт будет переизбираться на пост президента Федерации санного спорта России

Спорт
5 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Отчетно-выборная конференция ФССР, на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт будет переизбираться на новый срок. Об этом она сообщила ТАСС.

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Отчетно-выборная конференция ФССР, на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая.

"Конечно, я планирую пойти на следующий срок, потому что сроднилась с этим видом спорта и буду пытаться сделать его успешнее, - отметила Гарт. - Не все пока удалось, что связано с общей обстановкой, но сборная в хорошем состоянии, ребята и тренерский штаб сильные. Надо работать дальше. Олимпийский комитет России и Минспорт нас поддерживают, поэтому, думаю, все будет хорошо".

Гарт возглавляет федерацию с августа 2012 года. Она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок 25 мая 2014 года.

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