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ФССР оставила без оценки выступление российских саночников в олимпийском сезоне

Спорт
5 апреля, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

5 апреля в Москве состоялось заседание президиума Федерации санного спорта России, на котором были подведены итоги сезона

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президиум Федерации санного спорта России (ФССР) не стал выставлять оценку выступлению сборной команды страны в олимпийском сезоне. Об этом ТАСС сообщила президент организации Наталия Гарт.

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5 апреля в Москве состоялось заседание президиума Федерации санного спорта России, на котором были подведены итоги сезона.

"Мы не давали никаких оценок, потому что сезон был сложным: на Олимпиаде мы выступали не в полном составе, и у нас не получилось то, на что мы рассчитывали. С Татьяной Ивановой и Викторией Демченко у нас были бы результаты лучше и в эстафете, и личных соревнованиях", - сказала Гарт.

"Потому мы заслушали главного тренера о результатах работы в сезоне, но не давали оценку, потому что оценить объективно было сложно, нам помешали независящие от нас факторы", - добавила она.

Российские спортсмены на Играх, которые прошли в феврале в Пхёнчхане, выступали под олимпийским флагом по причине дисквалификации национального олимпийского комитета. К участию в соревнованиях не был допущен ряд ведущих спортсменов страны, которые ранее не подозревались в нарушении антидопинговых правил.

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