Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что "Арсенал" вальяжно относится к ЦСКА

ТАСС, 5 апреля. Бывший игрок сборной СССР по футболу Виктор Папаев считает, что лондонский "Арсенал" относится к московскому ЦСКА слишком вальяжно перед матчем 1/4 финала Лиги Европы. Слова Папаева приводит "Газета.Ru".

"Арсенал" до сих пор является авторитетной и классной командой, все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а "канониры" считаются одним из лидеров этого турнира, - сказал Папаев. - У них крайне маститый и авторитетный тренер Арсен Венгер с огромным опытом - и под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч. Однако нельзя не отметить, что "Арсенал", как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе - а правильный настрой все же необходим".

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Встреча на стадионе "Эмирейтс" начнется в 22:05 мск.