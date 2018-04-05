Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что "Арсенал" вальяжно относится к ЦСКА

Спорт
5 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между клубами пройдет в Лондоне в четверг

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 апреля. Бывший игрок сборной СССР по футболу Виктор Папаев считает, что лондонский "Арсенал" относится к московскому ЦСКА слишком вальяжно перед матчем 1/4 финала Лиги Европы. Слова Папаева приводит "Газета.Ru".

Смотрите также

Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и "Арсенале"

"Арсенал" до сих пор является авторитетной и классной командой, все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а "канониры" считаются одним из лидеров этого турнира, - сказал Папаев. - У них крайне маститый и авторитетный тренер Арсен Венгер с огромным опытом - и под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч. Однако нельзя не отметить, что "Арсенал", как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе - а правильный настрой все же необходим".

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Встреча на стадионе "Эмирейтс" начнется в 22:05 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
4
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости