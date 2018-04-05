Эксперт: "Арсенал" и сейчас является грозным соперником для любой команды

ТАСС, 5 апреля. Английский футбольный клуб "Арсенал" и сейчас остается грозным соперником для любой команды. Такое мнение высказал бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Я думаю, что "Арсенал" и по сей день остается крайне грозным соперником для любой команды. В первую очередь это связано с подбором игроков. Кроме того, лондонский клуб очень опасен из-за того, что эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов, уверен, что они приложат максимум усилий и ЦСКА будет крайне сложно", - сказал Хомуха.

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Встреча на стадионе "Эмирейтс" начнется в 22:05 мск.