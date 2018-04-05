Сорокин: футбольное поле для "Самара-Арены" готово к укладке и ждет транспортировки

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Газонное покрытие для футбольного поля стадиона "Самара- Арена" готово к укладке и ждет транспортировки на объект. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Сейчас активно готовят подложку, поэтому в ближайшее время приступят к укладке поля. Оно уже готово, ждет транспортировки и в скором времени будет доставлено и уложено", - сказал Сорокин.

В пресс-службе правительства Самарской области ТАСС сообщили, что после укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. "Газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса - эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. Семь дней потребуется на то, чтобы прошить траву с помощью специальной электромашины с лазерным наведением, уберегающей поле от топливных пятен. Ее комплектующие - искусственные нити в бобинах - уже доставлены в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тысяч километров, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость", - рассказали в пресс-службе.

"Толщина основания поля составляет около одного метра, оно включает шесть пластов: обогащенную песчано-гравийную смесь, геотекстиль, несколько пластов щебня, песка, плодородного слоя и собственно сам рулонный газон. Сложная дренажная система убережет его даже от проливных дождей. Поддерживать "спортивную форму" живого зеленого организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров", - отметили в правительстве региона.

Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля. Первая тестовая игра на "Самара-Арене" запланирована на 28 апреля – в рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги местные "Крылья Советов" примут воронежский "Факел".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.