"Ак Барс" победил "Трактор" и стал первым финалистом плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 апреля. Казанский "Ак Барс" на выезде со счетом 3:1 обыграл челябинский "Трактор" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым финалистом турнира.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Глухов (15-я минута) и Антон Ландер (33, 60), у проигравших отличился Рихард Гюнге (25). Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу казанского клуба.

Для Глухова эта шайба стал первой за последние 25 матчей в КХЛ. Гюнге отметился восьмым голом в текущем плей- офф КХЛ и вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Гагарина.

Канадский нападающий казанской команды Джастин Азеведо отдал результативную передачу и обновил клубный рекорд по очкам в одном розыгрыше плей-офф (7 шайб + 13 передач), предыдущее достижение принадлежало Алексею Морозову, который в сезоне-2008/09 набрал 19 (8+11) очков в 21 матче. Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов провел 200-й матч в плей-офф чемпионатов России.

"Ак Барс" в четвертый раз стал участником финала Кубка Гагарина. В первом сезоне КХЛ (2008/09) казанцы в финале победили ярославский "Локомотив" (4-3). В следующем сезоне "Ак Барс" вновь стал победителем Кубка Гагарина, также обыграв со счетом 4-3 в серии ХК МВД из Балашихи. Последний раз казанская команда играла в финальной серии в 2015 году, уступив санкт-петербургскому СКА (1-4).

В финале нынешнего плей-офф КХЛ "Ак Барс" встретится с победителем противостояния ЦСКА - СКА, на данный момент счет в серии 2-2.