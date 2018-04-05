Сорокин: РЖД получат ряд маркетинговых привилегий от спонсорства ЧМ-2018

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Российские железные дороги" (РЖД), ставшие региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, получат во время турнира ряд маркетинговых привилегий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что РЖД стали региональным спонсором чемпионата мира в России.

"Это наш стратегический партнер даже вне взаимоотношений с ФИФА, корпорацией предпринимаются огромные усилия по обеспечению бесплатного транспорта для болельщиков, а их сложно переоценить. Конечно, очень рады, что компания получит ряд маркетинговых привилегий, которыми сможет воспользоваться для собственного продвижения", - сказал Сорокин.

По его словам, региональные спонсоры важны для чемпионата мира, они являются спонсорами третьего уровня. "ФИФА вообще немного поменяла систему привлечения спонсоров: на прежних турнирах были национальные партнеры чемпионата мира, а сейчас это партнерство осуществляется по континентальному принципу. У Европы было четыре слота, три из которых уже заняли российские компании. Еще по одному переговоры ведутся, как нам говорят, поэтому, думаю, они чем-то увенчаются", - рассказал гендиректор оргкомитета.

"Сейчас четыре места от Европы закончатся, тогда, если какая-то компания захочет, она сможет обсуждать только партнерство первого или второго уровней - категории "глобальный партнер" или "партнер чемпионата мира". Региональные спонсоры отличаются размером своего вклада и количеством маркетинговых прав", - отметил Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. РЖД организуют бесплатный проезд на поездах для болельщиков между городами-организаторами турнира.