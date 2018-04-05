Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорокин: РЖД получат ряд маркетинговых привилегий от спонсорства ЧМ-2018

Спорт
5 апреля, 19:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В четверг пресс-служба ФИФА сообщила, что РЖД стали региональным спонсором чемпионата мира в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. "Российские железные дороги" (РЖД), ставшие региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, получат во время турнира ряд маркетинговых привилегий. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что РЖД стали региональным спонсором чемпионата мира в России.

"Это наш стратегический партнер даже вне взаимоотношений с ФИФА, корпорацией предпринимаются огромные усилия по обеспечению бесплатного транспорта для болельщиков, а их сложно переоценить. Конечно, очень рады, что компания получит ряд маркетинговых привилегий, которыми сможет воспользоваться для собственного продвижения", - сказал Сорокин.

Смотрите также

Как бесплатно путешествовать во время ЧМ-2018

По его словам, региональные спонсоры важны для чемпионата мира, они являются спонсорами третьего уровня. "ФИФА вообще немного поменяла систему привлечения спонсоров: на прежних турнирах были национальные партнеры чемпионата мира, а сейчас это партнерство осуществляется по континентальному принципу. У Европы было четыре слота, три из которых уже заняли российские компании. Еще по одному переговоры ведутся, как нам говорят, поэтому, думаю, они чем-то увенчаются", - рассказал гендиректор оргкомитета.

"Сейчас четыре места от Европы закончатся, тогда, если какая-то компания захочет, она сможет обсуждать только партнерство первого или второго уровней - категории "глобальный партнер" или "партнер чемпионата мира". Региональные спонсоры отличаются размером своего вклада и количеством маркетинговых прав", - отметил Сорокин.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. РЖД организуют бесплатный проезд на поездах для болельщиков между городами-организаторами турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости