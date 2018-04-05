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Российские футболистки разгромили сборную Боснии и Герцеговины в отборе к ЧМ-2019

Спорт
5 апреля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу россиянок

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ТАСС, 5 апреля. Футболистки сборной России разгромили команду Боснии и Герцеговины со счетом 6:1 на выезде в матче отборочного раунда чемпионата мира 2019 года, который пройдет во Франции.

Голы в составе победительниц забили Елена Данилова (26-я и 82-я минуты), Мария Галай (39), Елена Морозова (53 - с пенальти) и Надежда Смирнова (58 и 90), еще один гол в свои ворота забила россиянка Эльвира Тодуа (5).

В турнирной таблице группы 1 сборная России после трех матчей поднялась на третье место, набрав четыре очка, боснийки идут четвертыми с тремя очками (после 4 матчей), лидирует команда Уэльса (10 очков, 4 матча). В финальную часть турнира выйдет победитель группы, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.

В следующем матче 9 апреля сборная России в гостях встретится с командой Казахстана.

Женский чемпионат мира по футболу пройдет во Франции с 1 по 30 июня 2019 года.

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