Представители Олимпийского комитета России и МОК провели рабочую встречу в Москве

ТАСС, 5 апреля. Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) провело рабочую встречу с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) в Москве. Об этом сообщает служба информации ОКР.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе приоритетные направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия МОК и ОКР по вопросам антидопингового образования. С российской стороны в мероприятии приняли участие глава ОКР Александр Жуков, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков и вице- президент ОКР Игорь Левитин.

"Тема нашего взаимодействия с МОК в сфере антидопингового образования была одной из основных на встрече, - сказал Поздняков. - Мы, со своей стороны, подробно рассказали об идее Олимпийского комитета России провести 1 июня в День защиты детей при сотрудничестве с иностранными экспертами, совместно с Российским антидопинговым агентством и Москомспортом, крупный антидопинговый форум для юношеской аудитории, в рамках которого, в том числе, планируем сделать образовательную программу для потенциальных участников грядущих летних Юношеских олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе. Проект получил полную поддержку со стороны МОК на самом высоком уровне".

Заместитель генерального директора МОК Пере Миро отметил, что МОК убежден в решимости ОКР в вопросах борьбы с допингом. "В ходе встречи нам подтвердили, что ОКР готов принимать самое активное участие в продвижении в России образовательных программ по борьбе с допингом, которые будут, в первую очередь, предназначены для молодых спортсменов, их тренеров и обслуживающего персонала, а также для национальных федераций, - сказал Миро. - Нет никаких сомнений, что ОКР нацелен на то, чтобы показать всему миру, насколько серьезно в России относятся к этой проблеме. И, разумеется, в этом важном деле ваша страна может рассчитывать на помощь и поддержку всего олимпийского сообщества".

МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, сохранив при этом возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК сам выбирал спортсменов, которых готов пригласить на Игры, из предложенного ОКР списка, в итоге приглашения на Олимпиаду не получил целый ряд ведущих российских атлетов. В итоге в соревнованиях приняли участие 168 российских спортсменов (конькобежка Ольга Граф отказалась участвовать в Играх). После завершения Олимпиады МОК восстановил членство ОКР в составе организации.