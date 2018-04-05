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ФК "Тосно" против переноса кубкового матча со "Спартаком" с 18 на 19 апреля

Спорт
5 апреля, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Главный тренер тосненцев Дмитрий Парфенов напомнил, что следующий после игры со "Спартаком" матч его команда проведет уже 22 апреля

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" выступает против переноса матча 1/2 финала Кубка России с московским "Спартаком" с 18 на 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер тосненской команды Дмитрий Парфенов.

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что организация обсудит с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) возможность переноса одного из матчей чемпионата страны "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар", либо игры Кубка России между "Спартаком" и "Тосно" на 19 апреля. Однако в пресс-службе РФПЛ в четверг ТАСС сообщили, что лига не будет переносить встречи чемпионата.

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"У нас следующий матч после Кубка - 22 апреля, это важнейшая игра, поэтому лишний день на подготовку нам очень важен. Я против переноса, это даже не обсуждается - есть дата, мы в нее и играем, вся подготовка на этом и строится. То, что перенесли матчи из-за выборов [президента РФ], это надо планировать заранее, ведь 18 апреля - это дата Кубка", - сказал Парфенов.

18 апреля в Москве запланированы три матча: игры чемпионата страны "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар", а также встреча "Спартак" - "Тосно" в Кубке России. Перед началом сезона президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в столице более двух матчей.

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