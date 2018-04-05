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СМИ: английский "Вест Хэм" не заинтересован в трансфере футболиста Смолова

Спорт
5 апреля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Сообщается, что для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса приоритетным является трансфер полузащитника "Фулхэма" Тома Кэрни

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" не собирается подписывать контракт с нападающим "Краснодара" и сборной России Федором Смоловым. Об этом сообщает английская газета Evening Standard.

По информации издания, для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса приоритетным является трансфер полузащитника "Фулхэма" Тома Кэрни, также в сфере интересов английского клуба входят сербский нападающий Александр Маркович и шотландский защитник Райан Фредерикс (оба - "Фулхэм").

Ранее СМИ сообщали, что стоимость трансфера Смолова может составить от 10 до 13 млн фунтов стерлингов, "Вест Хэм" уже пытался взять нападающего в аренду в зимнее трансферное окно, однако "Краснодар" ответил отказом.

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году, в составе команды он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за "Краснодар" и забил 12 голов. В активе форварда 30 матчей за сборную России и 12 голов.

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