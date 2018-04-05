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Тренер Воробьев заявил, что вряд ли вернется в "Металлург" в следующем сезоне КХЛ

Спорт
5 апреля, 21:15 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, апреля. /ТАСС

В начале ноября прошлого года специалист покинул пост главного тренера магнитогорского клуба

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СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Илья Воробьев, скорее всего, не вернется в магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" в качестве главного тренера в следующем сезоне. Об этом специалист заявил на встрече олимпийской сборной России с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

Воробьев входит в тренерский штаб сборной России, а также работает с олимпийской командой. В начале ноября прошлого года специалист покинул пост главного тренера "Металлурга".

"Скоро все решится, где я продолжу карьеру. В "Металлурге" у меня осталась часть сердца, мы выиграли два Кубка Гагарина. Но в следующем году туда, скорее всего, я не вернусь, а потом посмотрим", - заявил Воробьев.

Воробьев вошел в тренерский штаб "Металлурга" в мае 2012 года, в октябре 2015 года он был назначен главным тренером команды. В первом же сезоне у руля магнитогорцев Воробьев в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, который ранее выигрывал в качестве ассистента тренера в сезоне-2013/14. В 2017 году Воробьев вместе с командой дошел до финала турнира, где проиграл СКА.

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