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Пловец Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на турнире в Стокгольме

Спорт
5 апреля, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Серебро завоевал швед Эрик Перссон, бронзу - литовец Гедрюс Титенис

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ТАСС, 5 апреля. Россиянин Антон Чупков стал первым на дистанции 200 метров брассом на международном турнире по плаванию Swim Open Stockholm, который проходит в Швеции.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 8,07 секунды. Серебро завоевал швед Эрик Перссон (отставание 1,29 секунды), бронза у литовца Гедрюса Титениса (+2,25).

На дистанции 200 метров вольным стилем россиянка Дарья Устинова завоевала серебро (1.58,85), уступив немке Аннике Брюн 0,14 секунды, третьей стал шведка Анна Эрикссон (2.00,67). В финальном заплыве на 200 метров на спине россиянин Григорий Тарасевич стал вторым (1.58,52), победу одержал литовец Данас Рапсис (1.56,84), бронза у француза Жоффруа Матье (1.59,80).

Соревнования завершатся 8 апреля.

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