Родригес: ЦСКА способен в этом сезоне выиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты российского ЦСКА показывают хорошую игру и способны сделать дубль в этом сезоне, выиграв Евролигу и Единую лигу ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал испанский защитник армейцев Серхио Родригес.

В четверг ЦСКА одержал победу со счетом 92:81 над сербской "Црвеной Звездой" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА в марте досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате, одержав 24 победы при шести поражениях.

"Мне нравится то, как мы играем, но это не значит, что надо останавливаться. Все понимают, что надо продолжать упорно работать и прогрессировать, - сказал Родригес. - Победы в Евролиге и Единой лиге - это наши цели на сезон, и мы способны их достичь, но впереди самая сложная часть сезона. Надо не расслабляться и идти к целям шаг за шагом".

Соперник ЦСКА на стадии 1/4 финала турнира определится позднее. Матчи этой стадии начнутся 17 апреля.