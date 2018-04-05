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Власти США выдали ордер на арест Конора Макгрегора за нападение на автобус со спортсменами

Спорт
5 апреля, 23:15 дата обновления: 5 апреля, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Инцидент произошел в четверг в Бруклине

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© EFE/ARMANDO ARORIZO

ТАСС, 5 апреля. Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как он напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в четверг в Бруклине. По словам президента UFC Дэйны Уайта, правоохранительные органы уже сообщили Макгрегору, что он не сможет пройти регистрацию на рейс и вылететь из страны. Ирландцу посоветовали как можно скорее обратиться за разъяснением ситуации в государственные органы власти. По информации издания, некоторые бойцы, которые пострадали в инциденте, планируют подать в суд на Макгрегора.

Также Уайт сообщил, что друг Макгрегора и его спарринг-партнер Артем Лобов, который имеет российское и ирландское гражданство, за участие в нападении снят с турнира UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в ноябре 2016 года. Тогда он победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух разных весовых категориях одновременно. Позднее он был лишен пояса чемпиона в полулегкой весовой категории из-за бездействия по защите титула, после он также лишился пояса в легком весе.

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