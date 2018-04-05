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Хоккеисты олимпийской сборной России провели встречу с воспитанниками центра "Сириус"

Спорт
5 апреля, 23:45 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, апреля. /ТАСС

Юные хоккеисты сначала посетили тренировку национальной команды, после которой прошла неформальная беседа тренеров и хоккеистов олимпийской сборной с воспитанниками центра "Сириус"

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СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Встреча между хоккеистами олимпийской сборной России и воспитанниками образовательного центра "Сириус" прошла в четверг в Сочи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Юные хоккеисты сначала посетили тренировку национальной команды, после которой прошла неформальная беседа тренеров и хоккеистов олимпийской сборной с воспитанниками центра "Сириус". В ходе мероприятия дети задавали вопросы именитым гостям касательно нюансов подготовки к матчам, карьерных планов и настрое перед матчами Евровызова со сборной Германии.

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По словам тренера национальной команды Ильи Воробьева, юные хоккеисты должны обратить внимание на технику обращения с шайбой. "Для успешной карьеры нужно очень хорошее техническое оснащение, вы будете зрителями на встречах России и Германии, наблюдайте на играх за техникой, деталями, мелочами, а не за красотой и драками. Быстрота приема и быстрота поднятия головы - вот главное. Посмотрите игру лучших хоккеистов мира, как и чем они занимаются", - сказал специалист.

"Конечно, нужно здоровье и физика, они дадут вам возможность стать профессиональными спортсменами", - добавил он.

Федерация хоккея России рассчитывает на воспитанников центра уже в ближайшем будущем, заявил на встрече спортивный директор организации Олег Куприянов. "Для нас приятны такие встречи, мы ценим сотрудничество с "Сириусом". Мы следим за вами, вы находитесь в нашем фокусе, мы на вас рассчитываем. Федерация запустила масштабный проект, была проделана колоссальная работа, мы надеемся, что получим хороший результат", - отметил Куприянов.

Хоккеисты советуют больше трудиться

В числе приглашенных спикеров оказались игроки олимпийской сборной Никита Трямкин, Павел Красковский и Егор Коршков. Детей больше интересовали секреты подготовки профессионалов к играм, а также просили их совета улучшения физической формы и техники. Хоккеисты в один голос дали воспитанникам центра главный совет - только через кропотливый труд может прийти результат.

"Хоккей - это жизнь, это любимая профессия, которой ты должен отдавать все", - отметил Красковский.

После беседы участники мероприятия получили уникальную возможность сфотографироваться и взять автограф у своих кумиров. Кроме того, Федерация хоккея России бесплатно предоставила билеты на матчи Евровызова 6 и 7 апреля для всех участников апрельской спортивной образовательной смены по хоккею.

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Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатное. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

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