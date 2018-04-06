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Головин: ЦСКА имеет шансы на победу в ответном матче против "Арсенала"

Спорт
6 апреля, 0:17 дата обновления: 6 апреля, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы армейцы проиграли со счетом 1:4

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Александр Головин (слева)

Александр Головин (слева)

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 6 апреля. Российский футбольный клуб ЦСКА имеет шансы обыграть английский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник армейцев Александр Головин.

В четверг ЦСКА на выезде проиграл лондонскому клубу со счетом 1:4. Ответная встреча пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 12 апреля.

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"Шансы есть, потому что "Арсенал" - это команда, которая играет в футбол сама и дает играть сопернику", - сказал Головин.

Ранее в различных СМИ появлялась информация, что "Арсенал" просматривает 21-летнего Головина и в российском полузащитнике заинтересован лично главный тренер английского клуба Арсен Венгер. "Я не думал об "Арсенале", играю в футбол и стараюсь об этом не думать. В перерыве хотели вернуться в игру и сократить преимущество", - отметил футболист.

Полузащитник перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основной команде. За ЦСКА Головин провел 78 встреч, забив 10 мячей. На его счету также 17 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами. В составе юниорской сборной Головин стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году, с молодежной сборной футболист завоевал серебро на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет (2015).

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