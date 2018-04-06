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Уайт назвал эпизод с нападением Макгрегора на автобус худшим событием в истории UFC

Спорт
6 апреля, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В четверг стало известно, что полиция США выдала ордер на арест ирландского бойца в связи с инцидентом

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Глава UFC Дэйна Уайт

Глава UFC Дэйна Уайт

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 6 апреля. Эпизод с нападением бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами организации является худшим событием в истории UFC. Такое мнение высказал глава организации Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAfighting.

Инцидент произошел в четверг в Бруклине, Макгрегор в сопровождении нескольких людей, среди которых был имеющий российское и ирландское гражданство боец Артем Лобов, напал на автобус с бойцами, которые должны принять участие в турнире UFC 223. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета. Сообщалось, что американский боец Майкл Кьеза в результате инцидента получил рваную рану щеки и обратился за медицинской помощью, а полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора.

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"Это самая неприятная вещь, которая случалась с UFC, - сказал Уайт. - Ордер на арест Макгрегора уже выдан, его ищут".

Макгрегор является одним из самых известных и высокооплачиваемых бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения. За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн, после этого он не проводил поединков в рамках организации.

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