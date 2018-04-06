Главный тренер ЦСКА Гончаренко пригласил английских журналистов на ЧМ-2018 в Россию

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко пригласил английских журналистов на чемпионат мира 2018 года, который предстоящим летом пройдет в России. С таким призывом он обратился к журналистам во время пресс-конференции после матча с лондонским "Арсеналом".

В четверг ЦСКА со счетом 1:4 уступил в гостях английскому клубу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

"А почему молчат англоговорящие журналисты? Мы по-прежнему очень ждем вас в России на чемпионате мира", - сказал Гончаренко после ряда вопросов исключительно от российских журналистов.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.