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Главный тренер ЦСКА Гончаренко пригласил английских журналистов на ЧМ-2018 в Россию

Спорт
6 апреля, 0:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

В четверг ЦСКА со счетом 1:4 уступил в гостях английскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© AP/Denis Tyrin

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко пригласил английских журналистов на чемпионат мира 2018 года, который предстоящим летом пройдет в России. С таким призывом он обратился к журналистам во время пресс-конференции после матча с лондонским "Арсеналом".

В четверг ЦСКА со счетом 1:4 уступил в гостях английскому клубу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

"А почему молчат англоговорящие журналисты? Мы по-прежнему очень ждем вас в России на чемпионате мира", - сказал Гончаренко после ряда вопросов исключительно от российских журналистов.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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