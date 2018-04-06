Гончаренко после матча с "Арсеналом" назвал уместными сравнения Головина с Погба

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Матч против английского футбольного клуба "Арсенал" показал, что сравнения полузащитника российского ЦСКА Александра Головина с французом Полем Погба из "Манчестер Юнайтед" были уместными. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА на выезде проиграл лондонскому клубу со счетом 1:4 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. 21-летний Головин забил единственный гол армейцев со штрафного удара на 15-й минуте встречи.

"Головин - один из лучших игроков в матче. Ранее я говорил, что он играет на уровне Поля Погба, и в наших СМИ была ирония. Но сейчас я снова скажу, что он сыграл на высоком уровне", - сказал Гончаренко.

"Буду ли доверять Головину пробивать штрафные удары? Правильно говорить не доверять, а вообще отдать ему все стандартные положения в непосредственной близости от штрафной площади", - отметил тренер.

Полузащитник перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основной команде клуба. За ЦСКА Головин провел 78 встреч, забив 10 мячей. На его счету также 17 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами. В составе юниорской сборной Головин стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году, с молодежной сборной футболист завоевал серебро на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет (2015).

Ответная встреча четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 12 апреля.