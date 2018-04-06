Пятикратный чемпион мира по дартсу Бристоу скончался на 61-м году жизни

ТАСС, 6 апреля. Пятикратный чемпион мира по дартсу британец Эрик Бристоу скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Спортсмен скончался в четверг вечером после того, как вернулся с "Эхо Арены" в Ливерпуле, где принимал участие в турнире по дартсу.

"Эрик навсегда останется легендарным игроком в мире дартса и всего британского спорта. Даже после его выхода на пенсию многие с удовольствием искали встречи с ним и смотрели за его игрой", - сказал глава Профессиональной корпорации дартса (PDC) Барри Хирн.

Бристоу пять раз становился чемпионом мира по версии Британской дартс-организации (1980, 1981, 1984-1986). В 1989 году он был награжден орденом Британской империи за достижения в спорте. В 2005 году он был введен в Зал славы PDC вместе со своим соотечественником Джоном Лоу.