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Российские керлингисты проиграли шведам в матче чемпионата мира в Лас-Вегасе

Спорт
6 апреля, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу шведов

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ТАСС, 6 апреля. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Швеции со счетом 3:7 в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, Артем Шмаков провел матч в качестве запасного.

В турнирной таблице сборная России занимает пятое место, одержав пять побед при четырех поражениях. Лидируют шведы (девять побед и одно поражение), вторыми идут шотландцы (восемь побед и одно поражение), третьими - канадцы (семь побед и одно поражение). Первые три команды в таблице досрочно гарантировали себе участие в следующем раунде соревнований.

В следующем матче в пятницу российские керлингисты встретятся со сборной Шотландии.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, тогда как сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.

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