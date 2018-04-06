Команда Нурмагомедова не обращалась в полицию после нападения Макгрегора на автобус

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и другие участники турнира UFC 223, находившиеся в автобусе вместе во время инцидента с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, не обращались в полицию по итогам данного происшествия. Об этом ТАСС сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Инцидент произошел в четверг в Бруклине, Макгрегор в сопровождении нескольких людей напал на автобус с бойцами, которые должны принять участие в турнире UFC 223. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета. Сообщалось, что американский боец Майкл Кьеза в результате инцидента получил рваную рану щеки и обратился за медицинской помощью, а полиция Нью-Йорка, по информации главы UFC Дэйны Уайта, выдала ордер на арест Макгрегора.

"Никто из бойцов не обращался в полицию. Все здоровы, пострадал только автобус", - сказал Магомедов.

Нурмагомедов на турнире UFC 223 проведет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе против американца Макса Холлоуэя. Ранее поясом владел Макгрегор, однако UFC принял решение лишить его титула из-за недостаточной активности в проведении поединков.