"Коламбус" проиграл "Питтсбургу", но вышел в плей-офф НХЛ

ТАСС, 6 апреля. "Коламбус" со счетом 4:5 проиграл "Питтсбургу" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.

Основное время матча завершилось вничью - 4:4. В составе "Коламбуса" отличились Зак Веренски (6-я минута), Мэтт Калверт (13), Боон Дженнер (27) и Кэм Аткинсон (49). У "Питтсбурга" шайбы забросили Фил Кессел (11), Патрик Хорнквист (16), Крис Летанг (43) и Конор Шири (53). Победный гол на 2-й минуте овертайма забил Кессел.

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сыграл в матче 22 минуты 15 секунд, на его счету две результативные передачи, два броска и один силовой прием. Всего 26-летний Панарин набрал 82 очка (27 шайб + 55 передач) в 81 матче регулярного чемпионата. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков по воротам.

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отдал голевую передачу и нанес три броска по воротам соперника за 21 минуту на площадке. Малкин отдал 55-ю голевую передачу в сезоне, набрав 97-е очко (42+55).

Благодаря поражению в овертайме "Коламбус" заработал одно очко и обеспечил себе участие в плей-офф за один матч до конца регулярного чемпионата. "Коламбус" набрал 97 очков в 81 матче и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Клуб из штата Огайо стал седьмым представителем Востока в плей-офф текущего сезона. Ранее участие в Кубке Стэнли 2018 года от Восточной конференции гарантировали "Бостон", "Тампа-Бэй", "Вашингтон", "Торонто", "Питтсбург" и "Нью-Джерси".

В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" (2:1), "Филадельфия" на своей площадке победила "Каролину" (4:3), а "Нью-Джерси" дома обыграл "Торонто" (2:1). Победа над "Торонто" позволила "Нью- Джерси" выйти в плей-офф впервые с 2012 года.