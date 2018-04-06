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"Нэшвилл" впервые стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

Спорт
6 апреля, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В предпоследнем матче регулярного чемпионата "Нэшвилл" победил "Вашингтон" со счетом 4:3, российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами

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Хоккеисты "Нэшвилла"

Хоккеисты "Нэшвилла"

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 6 апреля. "Нэшвилл" на выезде победил "Вашингтон" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в истории стал обладателем Президентского кубка, который вручается команде, набравшей больше всего очков по итогам регулярной части сезона.

Перед началом матча прошла торжественная церемония чествования капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который 2 апреля провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на церемонии вручил российскому хоккеисту памятную серебряную клюшку.

Серебряная клюшка Овечкина в честь 1000-го матча в НХЛ

В составе "Вашингтона" шайбы забросили российские нападающие Александр Овечкин (25-я минута) и Евгений Кузнецов (27, 42). У "Нэшвилла" отличились Крейг Смит (5, 15), Роман Йоси (49) и Райан Джохансен (55). После игры российский нападающий "Вашингтона" Кузнецов был признан второй звездой встречи, лучшим игроком матча стал Смит, третьей звездой - Джохансен.

Овечкин сыграл в матче 21 минуту и 54 секунды, успев нанести четыре броска по воротам соперника, один из которых стал голевым. Овечкин забросил 47-ю шайбу в регулярном чемпионате и продолжает возглавлять список лучших снайперов лиги. Кузнецов провел на площадке 29 минут и 16 секунд, забросил две шайбы и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 82 очка (27 шайб + 55 передач) в 78 матчах.

47-й гол Овечкина в сезоне

В параллельном матче игрового дня "Бостон" на выезде уступил "Флориде" со счетом 2:3 в основное время. Благодаря поражению конкурента и победе над "Вашингтоном" "Нэшвилл" оказался недосягаем в борьбе за победу в регулярном чемпионате НХЛ. На счету "Нэшвилла" 115 очков в 81 матче, клубы "Бостон" и "Тампа-Бэй", которые могли догнать "Нэшвилл", имеют в активе по 110 очков после 80 проведенных игр. В заключительном матче регулярного чемпионата "Вашингтон" в ночь на воскресенье сыграет дома против "Нью-Джерси", "Нэшвилл" на своей площадке примет "Коламбус".

"Нэшвилл" впервые в истории завоевал Президентский кубок, который вручается с 1986 года. Самым титулованным клубом является "Детройт", получавший приз шесть раз. В прошлом году "Нэшвилл" набрал 94 очка в 82 матчах регулярного сезона, сумев занять восьмое место в Западной конференции и пробиться в плей-офф, но затем клуб вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Питтсбургу".

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