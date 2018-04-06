Макгрегор начал раскрутку поединка против Нурмагомедова, напав на автобус с бойцами UFC

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Ирландский боец в связи с произошедшим был объявлен в розыск. Спустя некоторое время, по информации TMZ, Макгрегор добровольно сдался полиции. Ему предъявлены обвинения по двум правонарушениям: за порезы, которые получил боец Майкл Кьеза из-за разбитого стекла автобуса, и за то, что ирландец ударил кого-то несколько раз по лицу. Также Макгрегор обвиняется в уголовном преступлении за ущерб, нанесенный автобусу, который составляет $8 тыс.

Артем Лобов, находившийся в компании Макгрегора при нападении на автобус, был снят с турнира. В UFC ТАСС сообщили, что организация считает происшествие совершенно неприемлемым и в настоящее время работает над решениями, которые последуют.

Поведение Макгрегора стало следствием конфликта между Лобовым и Нурмагомедовым, который случился днем ранее. Претендент на чемпионский титул встретил Лобова (товарища ирландского бойца) в отеле, где после обмена нелицеприятными высказываниями произошла потасовка, в ходе которой Лобов получил пощечину. При этом сам Нурмагомедов считал поводом интервью Лобова, в котором он усмотрел оскорбительные выражения в свой адрес. Стоит отметить, что фактически потерпевший Лобов находился в тот момент лишь с одним партнером по команде, в то время как Нурмагомедова сопровождало не менее десяти человек.

Макгрегор не выдержал

В четверг по завершении официального медиа дня в преддверии турнира UFC 223 Макгрегор на парковке нью-йоркского спортивного комплекса Barclays Center ("Барклис-центр") догнал автобус, в котором находились бойцы UFC, в том числе Нурмагомедов, и разбил стулом окно. Согласно видео, опубликованном в социальных сетях, находившиеся внутри спортсмены были полны решимости дать отпор ирландцу, однако водитель не открыл двери автобуса. Макгрегор пытался кинуть в автобус еще несколько крупногабаритных предметов, но его остановили прибывшие на место сотрудники безопасности.

PRZYGŁUP. W autobusie byli zawodnicy--- jak pisze @PrzemyslawOsiak - także JJ i Rose. pic.twitter.com/wJmWKXjZjq — przemek garczarczyk (@garnekmedia) 5 апреля 2018 г.

По итогам инцидента пострадал не только Кьеза, но и Рэй Борг, получивший повреждение роговицы. В результате этого оба бойца не смогут выступить на турнире 7 апреля.

Как сообщил ТАСС менеджер Ризван Магомедов, Нурмагомедов и члены его команды не пострадали и не стали обращаться в полицию.

Конфликт или пиар

История конфликта Нурмагомедова и Макгрегора длится достаточно давно. Статистика российского бойца давно позволяла ему стать претендентом на титул, которым до недавнего времени владел ирландец. Однако раз за разом Нурмагомедов не получал титульный поединок от руководства UFC. Это приводило к конфликтам с Макгрегором, который по мнению Нурмагомедова, боится драться с ним.

Бойцы неоднократно были замечены в обоюдных оскорблениях и колких высказываниях в социальных сетях и на публике. В одном из последних интервью Нурмагомедов заявил, что "Макгрегору придется встать в очередь на титульный бой". Также Нурмагомедов в последнее время называет ирландца "chicken" (цыпленок), считая, что тот труслив.

Происходящее в Нью-Йорке напоминает большую пиар-компанию по раскрутке потенциального поединка Нурмагомедов - Макгрегор, который может пройти уже нынешней осенью в случае победы россиянина в ближайшем поединке. После того, как американец Тони Фергюсон снялся с боя против российского бойца из-за травмы, UFC рисковал понести убытки. И в данном случае все произошедшее напоминает частично спланированную историю с целью поднять популярность приближающегося турнира и заодно начать кампанию по раскрутке большого поединка. Вполне вероятно, что Лобов в данном случае может являться лишь инструментом пиар-компании.

"Не уверен, что здесь все досконально спланировано. Но происходящее можно использовать для раскрутки боя Нурмагомедов - Макгрегор", - высказал ТАСС свое мнение боец UFC Алексей Олейник.

Бою быть

Макгрегор, не защищавший свой титул более двух лет, по словам Уайта, фактически лишится его с началом боя Нурмагомедова и американца Макса Холлоуэя в ночь на 8 апреля. Однако, как ранее заявлял президент UFC, ирландец проведет первый бой в ММА после боксерского поединка с американцем Флойдом Мэйуэзером в 2018 году. Даже после заявления Уайта о том, что он якобы не желает иметь ничего общего с Макгрегором, не верится в то, что UFC просто так отпустит такой актив в лице ирландского бойца.

Стоит отметить, что при победе Нурмагомедова над Холлуэем, бой россиянина с Макгрегором неизбежен. Причем состоится он также с высокой долей вероятности в Нью-Йорке в ноябре. До последнего времени считалось, что UFC бережет ирландца, однако в настоящий момент в виду нехватки звезд большого масштаба организация, судя по всему, готова пойти на риск.

Макгрегор, заработавший по неофициальным данным за бой с Мэйуэзером более 100 млн долларов, является одним из сильнейших бойцов смешанного стиля в настоящий момент. Он является единственным бойцом в истории UFC, который был чемпионом мира в двух весовых категориях одновременно. Всего на его счету 21 победа и три поражения.

Нурмагомедов в случае победы в воскресенье станет первым россиянином, завоевавшим пояс чемпиона UFC. Известный в прошлом боец и киноактер Олег Тактаров в 1995 году выиграл Гран-при UFC, однако это не является титулом чемпиона.

В активе Нурмагомедова 25 побед и ни одного поражения в ММА.