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Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус

Спорт
6 апреля, 7:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам представителя UFC Сары Тэйлор, поведение Артема Лобова, который в команде с Макгрегором напал на автобус с участниками турнира, является неприемлемым

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов, имеющий российское и ирландское гражданство, официально отстранен от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель UFC Сара Тэйлор.

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Причиной для снятия с турнира, на котором 31-летний Лобов должен был провести поединок с американцем Алексом Касересом, послужил инцидент с нападением бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором на автобус с участниками турнира, который произошел в четверг на парковке спортивной арены Barclays Center ("Барклис-центр") в Нью-Йорке. Макгрегор в сопровождении нескольких людей, среди которых был Лобов, напал на автобус, на видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета.

"Мы подтверждаем, что Лобов исключен из мероприятия. Его соперник Алекс Касерес также не примет участие в турнире. Организация считает происшествие совершенно неприемлемым и в настоящее время работает над решениями, которые последуют", - заявила Тэйлор.

31-летний Лобов, родившийся в Горьком (с 1990 года Нижний Новгород), провел 29 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 13 побед и потерпел 14 поражений, в одном поединке была зафиксирована ничья, еще один бой был признан несостоявшимся. В UFC на его счету 12 побед и два поражения.

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