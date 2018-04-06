Полученные при нападении на автобус травмы не позволят двум бойцам выступить на UFC 223

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Майкл Кьеза и Рэй Борг не примут участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за повреждений, полученных при нападении на автобус со стороны команды Конора Макгрегора. Об этом говорится в официальном заявлении спортивной организации, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Майкл Кьеза, получивший несколько порезов на лице, не допущен до поединка Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен. Рэй Борг также не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы", - говорится в сообщении.

В четверг в Нью-Йорке Макгрегор и несколько других бойцов, которые входят в его команду, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, в частности, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Нападение было совершено в связи с конфликтом между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым, который впоследствии был снят с турнира.

Расследование инцидента совместно проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка. По информации TMZ, Макгрегор сдался полиции после инцидента.