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Рублев: российские теннисисты смогут в ближайшие годы бороться за победу в Кубке Дэвиса

Спорт
6 апреля, 9:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам первой ракетки страны, российские теннисисты сейчас демонстрируют отличную игру, продвигаясь в рейтинге ATP каждую неделю

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Мужская сборная России по теннису сможет в ближайшие годы побороться за победу в Кубке Дэвиса. Такое мнение ТАСС высказал российский теннисист Андрей Рублев.

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Матч второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии пройдет 6-7 апреля в Москве на корте МСА в "Лужниках". Победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Помимо Рублева, сборную России представят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

"Если говорить откровенно, то у нас действительно собралась хорошая команда, которая в перспективе готова показывать хорошие результаты в Кубке Дэвиса. У нас 4-5 игроков, которые демонстрируют отличную игру, обыгрывая сильнейших теннисистов. Медведев и Хачанов выигрывают турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), продвигаясь в рейтинге каждую неделю. Если так и будет продолжаться, то почему бы нам не стать основной командой в Кубке Дэвиса, которая будет бороться за победу в турнире", - считает Рублев.

Рублев является первой ракеткой России. В рейтинге АTP он занимает 34-е место, Хачанов - 41-е, Медведев - 52-е, Донской - 88-е, Сафиуллин - 482-е. Самым возрастным спортсменом в команде является 27-летний Донской, Рублеву - 20 лет, Хачанову - 21, Медведеву - 22, Сафиуллину - 20.

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