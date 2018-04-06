Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр по размещению болельщиков и туристов ЧМ-2018 начал работу в Москве

Спорт
6 апреля, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Операторы центра по телефону помогут гостям чемпионата подобрать подходящее место размещения в городе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Центр по размещению болельщиков и туристов, желающих найти жилье во время проведения чемпионата мира по футболу, начал работу в Москве. Операторы центра по телефону помогут гостям чемпионата подобрать подходящее место размещения в городе, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

Отмечается, что операторы центра владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

"Центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более шести тысяч номеров отелей Москвы. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам", - говорится в сообщении.

Со временем база центра также пополнится отелями из Московской области.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В столице сыграют 12 матчей, которые пройдут на двух московских аренах - "Лужники" и "Спартак".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
4
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
7
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости