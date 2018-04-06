Центр по размещению болельщиков и туристов ЧМ-2018 начал работу в Москве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Центр по размещению болельщиков и туристов, желающих найти жилье во время проведения чемпионата мира по футболу, начал работу в Москве. Операторы центра по телефону помогут гостям чемпионата подобрать подходящее место размещения в городе, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

Отмечается, что операторы центра владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

"Центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более шести тысяч номеров отелей Москвы. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам", - говорится в сообщении.

Со временем база центра также пополнится отелями из Московской области.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В столице сыграют 12 матчей, которые пройдут на двух московских аренах - "Лужники" и "Спартак".