Рублев заявил, что будет в дальнейшем играть в паре с Хачановым на крупных турнирах ATP

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов будут в дальнейшем выступать в парном разряде крупных турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом ТАСС рассказал Рублев.

На минувший неделе Хачанов и Рублев дошли до финала престижного турнира ATP в Майами (призовой фонд - $8,9 млн) в парном разряде.

"Безусловно, мы будем играть с Кареном в паре в дальнейшем, в том числе на "Мастерсах" и других крупных турнирах. Совместное выступление на "Ролан Гаррос" мы пока не обсуждали. У нас приоритет - это выступление в одиночном разряде, поэтому, к примеру, на Уимблдоне мы вряд ли сыграем в паре, поскольку там матчи состоят из пяти сетов. Хочется подходить полностью отдохнувшими к одиночным встречам", - сказал Рублев.