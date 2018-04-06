Егорян и Великая выступят на чемпионате России по фехтованию

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Саблистки Яна Егорян и Софья Великая примут участие в чемпионате России по фехтованию. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.

Ранее тренер сообщал, что Федерация фехтования России предоставила двукратной олимпийской чемпионке Егорян отдых на полтора месяца, а олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Великая не сможет принять участия в турнире из-за рождения ребенка.

"Яна Егорян и Софья Великая выступят на чемпионате России, - сказал Мамедов. - Егорян решила изменить дату возвращения с отдыха с конца апреля на середину месяца и проявила желание фехтовать на чемпионате России. Великая работает на сборах и также проявила заинтересованность в участии в чемпионате России".

После Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Великая взяла паузу в карьере, в середине октября прошлого года она родила второго ребенка. О возобновлении карьеры 32-летняя спортсменка объявила в декабре.

Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.