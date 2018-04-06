WBA санкционировала бой между россиянином Поветкиным и британцем Джошуа

ТАСС, 6 апреля. Россиянин Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа, - написал Рябинский. - Срок на организацию поединка - 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши".

Внимание!

Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!!

Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.

31 марта в Кардиффе Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В тот же вечер Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA с приставкой "супер" и Международной боксерской федерации (IBF) и отобрал у Паркера пояс WBO.

Оставшийся пояс в супертяжелом весе - Всемирного боксерского совета (WBC) - принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру. Джошуа сможет провести объединительный бой с Уайлдером только после поединка с Поветкиным.