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UFC рекомендовал Макгрегору не посещать турниры организации

Спорт
6 апреля, 10:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В четверг в Нью-Йорке ирландец и несколько других бойцов, которые входят в его команду, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не рекомендует ирландцу Конору Макгрегору посещать мероприятия организации. Об этом говорится в официальном заявлении UFC, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Мы не рекомендуем участникам скандального инцидента посещать мероприятия UFC", - говорится в заявлении.

В четверг в Нью-Йорке Макгрегор и несколько других бойцов, которые входят в его команду, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, в частности, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Нападение, скорее всего, было совершено в связи с конфликтом между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым, который впоследствии был снят с турнира.

Расследование инцидента совместно проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка. По информации портала TMZ, Макгрегор сдался полиции после инцидента.

Нурмагомедов на турнире UFC 223 проведет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легком весе против американца Макса Холлоуэя. Бой пройдет в ночь на 8 апреля по московскому времени. Ранее поясом владел Макгрегор, однако UFC принял решение лишить его титула из-за недостаточной активности в проведении поединков.

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