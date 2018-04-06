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РФС считает безосновательным давление на арбитра Карасева со стороны СМИ

Спорт
6 апреля, 11:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не понимает, зачем СМИ создают человеку какие-то сложности психологического характера

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Российский арбитр Сергей Карасев

Российский арбитр Сергей Карасев

© ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Негативный информационный шум вокруг арбитра Сергея Карасева безоснователен и серьезно вредит развитию футбола в России. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Карасев в четверг работал главным судьей матча 1/4 финала Лиги Европы между испанским "Атлетико" и португальским "Спортингом" (2:0). В преддверии встречи несколько российских и иностранных СМИ акцентировали внимание на матче Лиги чемпионов 2014 года, в котором лиссабонский клуб на выезде уступил немецкому "Шальке" со счетом 3:4. Главным арбитром той игры также являлся Карасев, и к его работе после матча предъявлялись претензии со стороны "Спортинга". Представители португальского клуба перед матчем с "Атлетико" даже подали протест на назначение Карасева в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был отклонен.

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"Какие тут могут быть комментарии, когда поднимаются дурно пахнущие вещи, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Будогосский. - К сожалению, это одна из тенденций современной журналистики, когда вытаскивается тот негатив, который не является фактом на самом деле. При этом наши средства массовой информации порой ничем в этом не отличаются от зарубежных коллег. Это все грустно, печальная информация и такие же комментарии".

"Лично я не понимаю, для чего нужно было поднимать всю это волну вокруг Карасева, которого назначили на ответственный матч, зачем пытаться заранее создавать человеку какие-то сложности психологического характера, - посетовал Будогосский. - Плохо, когда мы сами из-под себя вышибаем табуретку, а потом удивляемся, почему у нас нет судей и такое отношение к арбитрам. Наш человек впервые за несколько лет попал на такой высокий уровень, при этом вместе с командой отечественных судей, но вместо того, чтобы выделять его, ставить в пример, происходят такие вещи. Карасев еще юным мальчишкой начал свой путь и благодаря своему труду, таланту, настойчивости добился больших успехов".

В конце марта Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира 2018 года в России, куда вошел Карасев и его ассистенты - Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Российский судья будет представлен на мировом первенстве впервые с 2006 года, когда на турнире в Германии работал Валентин Иванов. Карасев также работал на матчах чемпионата Европы и олимпийского футбольного турнира в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

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