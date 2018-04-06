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РФС рассматривает вариант переноса матча Россия - Турция со стадиона "Динамо"

Спорт
6 апреля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По словам источника, знакомого с ситуацией, игра может пройти на арене ЦСКА

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Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обеспокоен готовностью московского стадиона "Динамо" и рассматривает вариант переноса товарищеского матча между сборными России и Турции на другую арену. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Планировалось, что встреча сборных России и Турции 5 июня станет первой на новом стадионе.

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"В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант - это стадион ЦСКА, регионы для проведения встречи на рассматриваются. Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира", - сообщил источник.

Арена ЦСКА будет одной из тренировочных площадок во время чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее руководство комплекса "ВТБ Арена парк" неоднократно заявляло о полной готовности принять матч. В начале января об этом заявил ТАСС руководитель проекта Андрей Перегудов.

ТАСС пока не удалось получить официальные комментарии РФС и "ВТБ-Арены".

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